Девочки, кони, недетские страсти и жгучий газ в Ангарске

Перепалка между двумя юными особами, даже очень эмоциональная, не является событием, достойным внимания общественности. И вряд ли заинтересовала бы правоохранителей. Если бы не ее развязка: поборница прав животных (та, что постарше) распылила ментоловый баллончик в лицо несовершеннолетней оппонентки.