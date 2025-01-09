Девочки, кони, недетские страсти и жгучий газ в Ангарске

Инцидент, всколыхнувший расслабившиеся было в праздничные выходные городские паблики, произошел днем 7 января на площади Ленина. Конфликт с намеренным членовредительством разгорелся между двумя юными девушками 15 и 18 лет, которые предлагали горожанам покататься на лошадях.
«По предварительным данным, 18-летняя усольчанка решила сфотографировать чужих коней, поскольку посчитала, что они находились в плохом состоянии. В ответ на это 15-летняя прокатчица животных потребовала прекратить съемку, из-за чего произошла ссора», — рассказывают в пресс-службе МВД по Иркутской области.
Перепалка между двумя юными особами, даже очень эмоциональная, не является событием, достойным внимания общественности. И вряд ли заинтересовала бы правоохранителей. Если бы не ее развязка: поборница прав животных (та, что постарше) распылила ментоловый баллончик в лицо несовершеннолетней оппонентки.
«В настоящий момент по данному факту сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних и участковые уполномоченные полиции проводят всестороннюю проверку, по результатам которой действиям сторон будет дана правовая оценка».