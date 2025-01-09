Три человека погибли в лобовом ДТП в Челябинской области

Смертельная авария произошла в 9 часов 9 января на 70 километре автодороги Челябинск — Троицк. По предварительным данным, 38-летний водитель Nissan Almera в снегопад выехал на встречную полосу. Там иномарка столкнулась с «Ладой Вестой», за рулём которой был 47-летний мужчина. На месте погибли водители обеих машин и 48-летняя пассажирка «Лады». 30-летняя пассажирка Nissan госпитализирована.