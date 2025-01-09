Два нижегородца наворовали электрокабелей на 1 млн рублей

Два неработающих ранее судимых нижегородца были задержаны по подозрению в краже. 34-летний и 42-летний злоумышленники сознались в том, что осенью 2024 года они незаконно попадали на стройплощадки в Канавинском, Московском и Нижегородском районах, воровали имущество и скрывались на автомобиле. Всего они совершили 5 краж на сумму почти 1 млн рублей. Похищенные электрокабели они продали.