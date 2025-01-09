Три человека погибли на пожаре в Аларском районе

ЧП произошло в ночь на 9 января в селе Нельхай. Там загорелся частный жилой дом площадью 100 квадратных метров. В это время в доме находились трое мужчин: 45, 59 лет и 71 года. Все они погибли. Причины пожара в настоящее время устанавливаются. Известно, что в доме не был установлен пожарный извещатель.