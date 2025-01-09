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Три человека погибли на пожаре в Аларском районе

В Аларском районе возбудили уголовное дело по факту трагедии. В частном жилом доме погибли трое мужчин. Об этом сообщает информационное агентство «ТК Город» со ссылкой на ГУ МЧС России по Иркутской области и региональный Следком.

Источник: МЧС РФ

ЧП произошло в ночь на 9 января в селе Нельхай. Там загорелся частный жилой дом площадью 100 квадратных метров. В это время в доме находились трое мужчин: 45, 59 лет и 71 года. Все они погибли. Причины пожара в настоящее время устанавливаются. Известно, что в доме не был установлен пожарный извещатель.

По данному факту Заларинским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Иркутской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности трем лицам), — говорится в сообщении СУ СК РФ по Иркутской области.

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