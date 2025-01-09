Жителю Североуральска, напавшему на девушку-фельдшера, грозит 7 лет лишения свободы

Жителя Североуральска арестовали после нападения на девушку-фельдшера, прибывшую в составе бригады «скорой». Как сообщает пресс-служба СКР по Свердловской области, пока нападавший числится как обвиняемый по статье «Хулиганство» и помещен под стражу в рамках вынесенной ему меры пресечения. За совершенные действия ему грозит до 7 лет лишения свободы.