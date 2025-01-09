Жителю Североуральска, напавшему на девушку-фельдшера, грозит 7 лет лишения свободы

«По уголовному делу продолжается выполнение следственных действий по сбору доказательств. Проведен осмотр места происшествия, допрошен ряд свидетелей, назначены экспертизы (в том числе медицинская экспертиза для установления степени тяжести вреда, причинённого здоровью пострадавшей). Судом по ходатайству Следственного комитета в отношении задержанного избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — отметили в СКР.
Напомним, инцидент произошел вечером 1 января во дворе дома по улице Октябрьской в Североуральске. Как ранее рассказал в своем аккаунте ВКонтакте медработник Алексей Паршуков, группа перепраздновавших горожан напала на врачей. Об голову девушки-медика разбили чемодан с медикаментами.