Минчанин заработал уголовное дело за взятку 200 рублей сотруднику милиции. Подробности рассказали в пресс-служба Министерства внутренних дел.
В сообщении сказано, что поздно вечером жильцы одного из минских домов сообщили в милицию о драке в соседней квартире. В МВД сообщили, что на место случившегося выезжал участковый инспектор милиции. Он выяснил, что между двумя братьями случился конфликт.
Сотрудник милиции принял решение доставить дебоширов в РУВД для дальнейших разбирательств. Узнав про это, пьяный 43-летний житель Минска предложил милиционеру 200 рублей, чтобы тот оставил случившееся без внимания.
В МВД заметили, что на предупреждение об уголовной ответственности за дачу взятки мужчина никак не реагировал, продолжая и далее настойчиво предлагать день. Фигурант был задержан. Следователи завели уголовное дело в отношении минчанина.
Тем временем минчанин получил 9 лет тюрьмы за махинации на $357 тысяч с китайскими авто.
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