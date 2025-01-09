Сгорел рядом с диваном: в Башкирии нашли труп 57-летнего мужчины

В Абзелиловском районе Башкирии произошел смертельный пожар. Об этом сообщает МЧС республики.
По информации ведомства, огонь вспыхнул в частном доме в деревне Амангильды. Прибывшие на место возгорания пожарные около дивана на кухне обнаружили тело мужчины. Погибшим оказался 57-летний хозяин дома.
— Причина пожара устанавливается, расследование проводит дознаватель МЧС России, — добавили в ведомстве.
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