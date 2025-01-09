Мужчина и женщина попали под поезд в Подмосковье

«Юго-Западным следственным отделом на транспорте ЗМСУТ СК России по факту травмирования женщины и мужчины проводится доследственная проверка. По предварительной информации, вечером 8 января на 26 км железнодорожного перегона Расторгуево — Калинино Павелецкого направления в Московской области при нахождении вблизи железнодорожных путей электропоездом были травмированы два человека. От полученных травм женщина скончалась на месте происшествия, а мужчина с телесными повреждениями доставлен в медицинское учреждение, где ему оказывают необходимую помощь», — говорится в сообщении.