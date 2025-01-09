Эксперты оценили ущерб от лесных пожаров в Лос-Анджелесе

Огонь особенно активно распространяется на побережье от Санта-Моники до Малибу, где расположены одни из самых дорогих объектов недвижимости в стране. Среди пострадавших от пожаров оказались и знаменитости, в том числе актриса и модель Пэрис Хилтон.