Эксперты оценили ущерб от лесных пожаров в Лос-Анджелесе

«Это один из самых разрушительных лесных пожаров в истории Калифорнии. Если в ближайшие дни сгорят еще здания, он может стать самым серьезным лесным пожаром в современной истории штата по количеству уничтоженных строений и экономическим потерям», — отметил главный метеоролог AccuWeather Джонатан Портер.
7 января в западной части Лос-Анджелеса начался лесной пожар, который усилился под воздействием ветра. Власти объявили обязательную эвакуацию для жителей района Пасифик-Палисейдс. К 8 января площадь возгорания увеличилась до 13,44 квадратных километров.
Огонь особенно активно распространяется на побережье от Санта-Моники до Малибу, где расположены одни из самых дорогих объектов недвижимости в стране. Среди пострадавших от пожаров оказались и знаменитости, в том числе актриса и модель Пэрис Хилтон.