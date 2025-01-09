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Эксперты оценили ущерб от лесных пожаров в Лос-Анджелесе

В США ущерб от лесных пожаров в районе Лос-Анджелеса оценивается примерно в $52−57 миллиардов, сообщает ABC, ссылаясь на данные компании AccuWeather.

Источник: Life.ru

«Это один из самых разрушительных лесных пожаров в истории Калифорнии. Если в ближайшие дни сгорят еще здания, он может стать самым серьезным лесным пожаром в современной истории штата по количеству уничтоженных строений и экономическим потерям», — отметил главный метеоролог AccuWeather Джонатан Портер.

7 января в западной части Лос-Анджелеса начался лесной пожар, который усилился под воздействием ветра. Власти объявили обязательную эвакуацию для жителей района Пасифик-Палисейдс. К 8 января площадь возгорания увеличилась до 13,44 квадратных километров.

Огонь особенно активно распространяется на побережье от Санта-Моники до Малибу, где расположены одни из самых дорогих объектов недвижимости в стране. Среди пострадавших от пожаров оказались и знаменитости, в том числе актриса и модель Пэрис Хилтон.