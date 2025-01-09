В Красноярске полиция изъяла партию сухофруктов с рекламой наркотиков

Сотрудники МВД начали проверку после появления в Сети информации, опубликованной жителем краевого центра.
По словам горожанина, он купил в магазине на правобережье Красноярска коробку сухофруктов, причем оказалось, что тара снабжена электронной ссылкой, ведущей на рекламу наркотиков.
Стражи порядка изъяли в торговой точке 28 коробок с противозаконным QR-кодом. Правоохранители начали проверку, а также направили информацию в Роскомнадзор, чтобы специалисты приняли решение о блокировке сайта, содержащего рекламу зелья.