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В Красноярске полиция изъяла партию сухофруктов с рекламой наркотиков

Почти три десятка коробок с сухофруктами изъяли правоохранители в одной из торговых точек Красноярска — на упаковках имелся QR-код со ссылкой на рекламу запрещенных веществ.

Источник: ГУ МВД

Сотрудники МВД начали проверку после появления в Сети информации, опубликованной жителем краевого центра.

По словам горожанина, он купил в магазине на правобережье Красноярска коробку сухофруктов, причем оказалось, что тара снабжена электронной ссылкой, ведущей на рекламу наркотиков.

Стражи порядка изъяли в торговой точке 28 коробок с противозаконным QR-кодом. Правоохранители начали проверку, а также направили информацию в Роскомнадзор, чтобы специалисты приняли решение о блокировке сайта, содержащего рекламу зелья.