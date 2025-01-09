ПетербургГаз: квартира, где отравились дети, была отключена от газоснабжения

«По имеющейся информации, квартира ранее была отключена от газоснабжения. В июле 2022 года жильцам было отказано в восстановлении газоснабжения из-за нарушений. Газоснабжение восстановлено самовольно, газовой колонки в учёте не числится», — уточнили в организации.
В квартире были взяты пробы воздуха, превышения концентрации угарного газа зафиксировано не было.
Ранее «Фонтанка» сообщала, что троих детей госпитализировали с признаками отравления угарным газом. Все почувствовали тошноту, головную боль, звон в ушах и головокружение. Подозрение пало на колонку.