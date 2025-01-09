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ПетербургГаз: квартира, где отравились дети, была отключена от газоснабжения

Квартира в доме 48 по улице Ткачей, откуда в тяжелом состоянии госпитализировали троих детей, была отключена от газоснабжения. Об этом 9 января заявили в пресс-службе ГРО ПетербургГаз.

Источник: Reuters

«По имеющейся информации, квартира ранее была отключена от газоснабжения. В июле 2022 года жильцам было отказано в восстановлении газоснабжения из-за нарушений. Газоснабжение восстановлено самовольно, газовой колонки в учёте не числится», — уточнили в организации.

В квартире были взяты пробы воздуха, превышения концентрации угарного газа зафиксировано не было.

Ранее «Фонтанка» сообщала, что троих детей госпитализировали с признаками отравления угарным газом. Все почувствовали тошноту, головную боль, звон в ушах и головокружение. Подозрение пало на колонку.