ПетербургГаз: квартира, где отравились дети, была отключена от газоснабжения

«По имеющейся информации, квартира ранее была отключена от газоснабжения. В июле 2022 года жильцам было отказано в восстановлении газоснабжения из-за нарушений. Газоснабжение восстановлено самовольно, газовой колонки в учёте не числится», — уточнили в организации.