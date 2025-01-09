В Волгоградской области рассказали о состоянии пострадавших в ДТП

ВОЛГОГРАД, 9 янв — РИА Новости. Взрослый и ребенок находятся в реанимации в тяжелом состоянии после ДТП на трассе в Волгоградской области, сообщили РИА Новости в комитете здравоохранения региона.
Ранее в пресс-службе региональной прокуратуры сообщали, что на трассе в Суровикинском районе столкнулись три автомобиля, в результате ДТП один человек скончался и шестеро, в том числе двое детей, пострадали.
«Мальчик 10 лет доставлен в реанимационное отделение больницы СМП № 7, состояние крайне тяжелое, получает необходимую медицинскую помощь. Мужчина, 22 года, доставлен в реанимационное отделение больницы СМП № 25, состояние крайне тяжелое, проведены телемедицинские консультации с сосудистым хирургом, реаниматологом, планируется проведение консультации с федеральным центром», — говорится в сообщении.
По словам собеседника агентства, трое женщин и 16-летний подросток находятся в районной больнице, их состояние оценивается как средней степени тяжести.