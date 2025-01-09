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В Ростовской области 50-летняя женщина обвинила друзей сына в изнасиловании в новогоднюю ночь

Жительница города Миллерово Ростовской области обвинила в изнасиловании двух друзей своего сына. По словам 50-летней женщины, они надругались над ней в новогоднюю ночь.

Источник: Life.ru

Как пишет портал 161.ru, женщина позвонила в полицию около пяти утра 1 января. Она заявила, что правоохранителям, что её изнасиловали 26-летний и 23-летний друзья её сына. Известно, что один из подозреваемых в 2018 году был судим за насильственные действия сексуального характера.

В управлении СК РФ по региону сообщили, что проводят проверку.

Ранее Life.ru писал, что генетическая экспертиза помогла найти уральца, который проникал в квартиры, насиловал и грабил женщин. Тяжкие преступления мужчина совершал в период с 2016 по 2018 года.