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На Кубани спасли более 5000 птиц, пострадавших от мазута

На побережье Анапы и Темрюкского района выявлено 5678 птиц, пострадавших от загрязнения нефтепродуктами.

Источник: Сергей Мальгавко/ТАСС

Только за прошедшую среду, 8 января, было найдено 148 замазученных пернатых.

Как пояснили в телеграм-канале Оперштаба Кубани, все птицы направляются в специализированные пункты, где им предоставляют полный цикл помощи. Спасатели выполняют мойку, первичную обработку, проводят лечение и готовят пернатых к реабилитации.

На данный момент 2725 птиц уже переданы в реабилитационные центры Краснодарского и Ставропольского края. Здесь специалисты продолжают работу над восстановлением пернатых.

Ранее «МК на Кубани» писал, что за сутки краснодарские волонтеры и спасатели вывезли 320 кубометров загрязненного песка с пляжей Анапы.

экология