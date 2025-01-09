На Кубани спасли более 5000 птиц, пострадавших от мазута

Только за прошедшую среду, 8 января, было найдено 148 замазученных пернатых.
Как пояснили в телеграм-канале Оперштаба Кубани, все птицы направляются в специализированные пункты, где им предоставляют полный цикл помощи. Спасатели выполняют мойку, первичную обработку, проводят лечение и готовят пернатых к реабилитации.
На данный момент 2725 птиц уже переданы в реабилитационные центры Краснодарского и Ставропольского края. Здесь специалисты продолжают работу над восстановлением пернатых.
Ранее «МК на Кубани» писал, что за сутки краснодарские волонтеры и спасатели вывезли 320 кубометров загрязненного песка с пляжей Анапы.