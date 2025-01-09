Теракт на Крымском мосту: назначено первое слушание по делу

Члены преступной группы доставили его на Крымский мост в грузовом автомобиле, водитель которого не знал об их планах. После этого 8 октября 2022 года при следовании грузовика по мосту соучастники привели взрывное устройство в действие. В результате взрыва погиб водитель и еще четыре человека, находившиеся поблизости в легковом автомобиле.