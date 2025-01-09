Женщина нашла машину с телом пропавшего на Рождество мужа в пруду в Ленобласти

Последний раз мужчина вышел на связь с супругой 7 января, он сказал, что уже выехал домой. По словам женщины, муж был в состоянии алкогольного опьянения после посиделок с друзьями. После звонка супруг пропал, дозвониться до него было невозможно. Пара проживала в коттеджном посёлке «Острова». Утром 8 января женщина узнала машину супруга, которая утонула в пруду.