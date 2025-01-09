Сын Трампа нашёл связь между Украиной и пожарами в Калифорнии

«О, глядите, конечно же, пожарная служба Лос-Анджелеса пожертвовала часть своих припасов Украине», — написал Трамп-младший на своей странице в соцсети X (ранее Twitter), комментируя заголовки СМИ о помощи Киеву.
Бизнесмен и сторонник Дональда Трампа Илон Маск репостнул эту, а также другие записи, где критиковала помощь Украине со стороны американских пожарных.
Сам будущий глава Белого дома обвинил в пожарах пока ещё действующего президента США Джо Байдена и губернатора штата Калифорния Гэвина Ньюсома.
«Пожары в Лос-Анджелесе могут оказаться, в долларовом эквиваленте, самыми страшными в истории нашей страны. Пусть это послужит и будет символом вопиющей некомпетентности и неумелого управления дуэта Байдена/Ньюсома», — написал Трамп-старший в соцсети Truth Social.
Напомним, 7 января в западной части Лос-Анджелеса начался лесной пожар, который усилился под воздействием ветра. Власти объявили обязательную эвакуацию для района Пасифик-Палисейдс, где проживают многие голливудские знаменитости. К 9 января площадь возгорания увеличилась до 10 тысяч гектаров. В Калифорнии введён режим масштабного бедствия.