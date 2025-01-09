Сын Трампа нашёл связь между Украиной и пожарами в Калифорнии

«Пожары в Лос-Анджелесе могут оказаться, в долларовом эквиваленте, самыми страшными в истории нашей страны. Пусть это послужит и будет символом вопиющей некомпетентности и неумелого управления дуэта Байдена/Ньюсома», — написал Трамп-старший в соцсети Truth Social.