В Тверской области умер обвиняемый в убийстве четырех детей

В конце декабря прокуратура региона сообщала, что тела четырех погибших детей нашли в частном доме СНТ «Межурка» Калининского муниципального округа. Как сообщали РИА Новости в правоохранительных структурах, предварительно, детей зарезал их отец. Мужчина пытался покончить с собой и был госпитализирован. Всего в семье шестеро детей, двое спали отдельно. Возбуждено уголовное дело об убийстве. СУСК России по Тверской области подтвердило, что в убийстве детей подозревается их отец. Суд на выездном заседании избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу. Позднее мужчине предъявили обвинение.