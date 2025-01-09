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В Тверской области умер обвиняемый в убийстве четырех детей

РЯЗАНЬ, 9 янв — РИА Новости. Мужчина, обвиняемый в убийстве своих четверых детей в частном доме в Калининском округе Тверской области, скончался в больнице, сообщили РИА Новости в правоохранительных структурах.

Источник: РИА "Новости"

В конце декабря прокуратура региона сообщала, что тела четырех погибших детей нашли в частном доме СНТ «Межурка» Калининского муниципального округа. Как сообщали РИА Новости в правоохранительных структурах, предварительно, детей зарезал их отец. Мужчина пытался покончить с собой и был госпитализирован. Всего в семье шестеро детей, двое спали отдельно. Возбуждено уголовное дело об убийстве. СУСК России по Тверской области подтвердило, что в убийстве детей подозревается их отец. Суд на выездном заседании избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу. Позднее мужчине предъявили обвинение.

«Обвиняемый в убийстве своих четверых детей скончался в больнице», — сообщили РИА Новости в правоохранительных структурах.

Источник уточнил, что умер мужчина более недели назад.