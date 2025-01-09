СК уточнил подробности трагедии в ЖК «Новое Подгорное» в Воронеже

В пресс-службе СУ СК по Воронежской области раскрыли подробности трагедии в ЖК «Новое Подгорное» на улице Серафима Саровского, 181. Выяснилось, что погиб молодой человек. Следователи устанавливают обстоятельства его гибели. Ранее очевидцы сообщали о погибшей женщине.