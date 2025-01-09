СК уточнил подробности трагедии в ЖК «Новое Подгорное» в Воронеже

В пресс-службе СУ СК по Воронежской области раскрыли подробности трагедии в ЖК «Новое Подгорное» на улице Серафима Саровского, 181. Выяснилось, что погиб молодой человек. Следователи устанавливают обстоятельства его гибели. Ранее очевидцы сообщали о погибшей женщине.
По информации собственного источника РИА «Воронеж», молодому человеку был 21 год. Трагедия произошла в ночь на четверг, 9 января.
Ранее РИА «Воронеж» сообщало, что несовершеннолетняя девочка выпала из окна дома № 259/4 по улице 45-й Стрелковой Дивизии (ЖК «Цветной бульвар»).