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В Уфе на 64-м году жизни умер экономист Ильдар Габитов

В Уфе ушёл из жизни экономист Ильдар Габитов.

Источник: Комсомольская правда

В Уфе умер доцент УУНиТ, кандидат экономических наук, известный башкирский сканвордист Ильдар Габитов. Экономиста не стало на 64-м году жизни. Причина смерти ученого не разглашается.

Габитов был известен не только в мире науки, но и в области сканвордистики. Он разрабатывал и сочинял головоломки, которые печатали в национальной прессе.

За плечами Ильдара Габитова около 80 научных работ и публикаций, а также десятки лет работы в ведущих университетах Башкирии.

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