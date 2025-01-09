В Уфе на 64-м году жизни умер экономист Ильдар Габитов

В Уфе умер доцент УУНиТ, кандидат экономических наук, известный башкирский сканвордист Ильдар Габитов. Экономиста не стало на 64-м году жизни. Причина смерти ученого не разглашается.
Габитов был известен не только в мире науки, но и в области сканвордистики. Он разрабатывал и сочинял головоломки, которые печатали в национальной прессе.
За плечами Ильдара Габитова около 80 научных работ и публикаций, а также десятки лет работы в ведущих университетах Башкирии.
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