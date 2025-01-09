В Приднестровье зафиксировали случаи гибели людей из-за энергокризиса

«За последние дни в связи с гуманитарным кризисом, энергетическим кризисом у нас довольно значительная негативная ситуация с летальными исходами. Люди, которые топят печки, оставляют их на ночь, есть уже отдельные летальные случаи», — сказал он.
Игнатьев добавил, что власти ПМР не наблюдают большого оттока населения на фоне энергокризиса, в основном все переезжают к близким.
«Люди верят в лучшее», — подчеркнул он.
В конце декабря «Газпром» предупредил, что с 1 января прекратит поставки топлива в Молдавию из-за регулярного неисполнения «Молдовагазом» платежных обязательств, существенно нарушающего условия действующего контракта.
Помимо прочего, российская компания с 8:00 1 января остановила прокачку газа через Украину, подчеркнув, что лишилась технической и юридической возможности поставлять топливо по этому маршруту после истечения договора о транзите. Киевские власти не раз заявляли, что не будут продлевать это соглашение даже при закупках третьими странами.
Из-за этого в Приднестровье 11 декабря 2024 года на 30 суток ввели чрезвычайное экономическое положение, в Молдавии позднее ввели режим ЧП в энергетике. В ПМР с 3 января начались веерные отключения электроэнергии. Накануне врио главы компании «Молдовагаз» Вадим Чебан заявил, что Тирасполь отказался от помощи Кишинева в вопросе закупки газа и ждет возобновления поставок от «Газпрома».