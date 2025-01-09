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В Приднестровье зафиксировали случаи гибели людей из-за энергокризиса

МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. В Приднестровье зафиксировали случаи гибели людей, которые пытаются согреться дома на фоне энергетического кризиса, заявил глава МИД непризнанной ПМР Виталий Игнатьев в эфире телеканала «Россия 24».

Источник: © РИА Новости

«За последние дни в связи с гуманитарным кризисом, энергетическим кризисом у нас довольно значительная негативная ситуация с летальными исходами. Люди, которые топят печки, оставляют их на ночь, есть уже отдельные летальные случаи», — сказал он.

Игнатьев добавил, что власти ПМР не наблюдают большого оттока населения на фоне энергокризиса, в основном все переезжают к близким.

«Люди верят в лучшее», — подчеркнул он.

В конце декабря «Газпром» предупредил, что с 1 января прекратит поставки топлива в Молдавию из-за регулярного неисполнения «Молдовагазом» платежных обязательств, существенно нарушающего условия действующего контракта.

Помимо прочего, российская компания с 8:00 1 января остановила прокачку газа через Украину, подчеркнув, что лишилась технической и юридической возможности поставлять топливо по этому маршруту после истечения договора о транзите. Киевские власти не раз заявляли, что не будут продлевать это соглашение даже при закупках третьими странами.

Из-за этого в Приднестровье 11 декабря 2024 года на 30 суток ввели чрезвычайное экономическое положение, в Молдавии позднее ввели режим ЧП в энергетике. В ПМР с 3 января начались веерные отключения электроэнергии. Накануне врио главы компании «Молдовагаз» Вадим Чебан заявил, что Тирасполь отказался от помощи Кишинева в вопросе закупки газа и ждет возобновления поставок от «Газпрома».

энергетика