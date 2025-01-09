В Приднестровье зафиксировали случаи гибели людей из-за энергокризиса

Помимо прочего, российская компания с 8:00 1 января остановила прокачку газа через Украину, подчеркнув, что лишилась технической и юридической возможности поставлять топливо по этому маршруту после истечения договора о транзите. Киевские власти не раз заявляли, что не будут продлевать это соглашение даже при закупках третьими странами.