Появилось видео с места жуткого ДТП с КамАЗом и «Окой» в Воронежской области

Госавтоинспекция Воронежской области опубликовала видео с места ДТП на трассе М-4 в Лискинском районе, где вчера, 8 января, погиб пенсионер, управлявший «Окой». Комментарий на месте аварии дал старший инспектор ДПС Максим Вольнов. По его словам, за рулем КамАЗа с полуприцепом находился 24-летний житель Республики Крым, который не справился с управлением транспортным средством. Погибшему пенсионеру, по сведениям старшего лейтенанта полиции, было 69 лет. Он был жителем Бобровского района Воронежской области.