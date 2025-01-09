Появилось видео с места жуткого ДТП с КамАЗом и «Окой» в Воронежской области

Госавтоинспекция Воронежской области опубликовала видео с места ДТП на трассе М-4 в Лискинском районе, где вчера, 8 января, погиб пенсионер, управлявший «Окой». Комментарий на месте аварии дал старший инспектор ДПС Максим Вольнов. По его словам, за рулем КамАЗа с полуприцепом находился 24-летний житель Республики Крым, который не справился с управлением транспортным средством. Погибшему пенсионеру, по сведениям старшего лейтенанта полиции, было 69 лет. Он был жителем Бобровского района Воронежской области.
Как сообщало РИА «Воронеж», авария произошла вчера около 7:40 на 584-м километре трассы М-4 «Дон». Водитель «Оки», получившей чудовищные повреждения, умер до приезда медиков. Чтобы достать тело пенсионера из раздавленной машины, потребовалась помощь спасателей со специнструментами. Другое смертельное ДТП вчера произошло в Богучарском районе Воронежской области, где в вечернее время под колеса «Лады» попал 34-летний пешеход. На одежде мужчины не было световозвращающих элементов.