В Татарстане 20-летняя девушка скончалась, получив травмы, катаясь на ватрушке

В пресс-службе Министерства здравоохранения Татарстана «Татар-информу» рассказали, что, с большей долей вероятности, близкие не стали ждать приезда скорой, а повезли пострадавшую девушку в больницу самостоятельно. Пока официальных данных у Минздрава РТ о ней нет, информация уточняется.