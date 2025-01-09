Запасы иссякнут: Россияне в Калифорнии рассказали о масштабной эвакуации из-за пожаров

Дома, расположенные в непосредственной близости к очагам пожаров, остались без электричества и горячей воды. Холодная вода пока доступна, но людей предупреждают, что её запасов хватит всего на 3−4 дня. Местные жители выражают недовольство действиями властей Калифорнии, отмечая, что несколько месяцев назад произошло массовое сокращение сотрудников пожарной службы, а также возникли проблемы со страхованием домов. Кроме того, в пожарных гидрантах не оказалось воды.