Запасы иссякнут: Россияне в Калифорнии рассказали о масштабной эвакуации из-за пожаров

Жители Калифорнии готовятся к масштабной эвакуации из-за сильнейших пожаров. Видео © SHOT.
Как рассказали SHOT россияне, проживающие в штате, местные власти уже направили им уведомления о необходимости подготовки к эвакуации. Множество жителей переезжают в отели и другие варианты жилья, доступные на Airbnb, большинство из которых предоставляется бесплатно в условиях чрезвычайной ситуации.
Дома, расположенные в непосредственной близости к очагам пожаров, остались без электричества и горячей воды. Холодная вода пока доступна, но людей предупреждают, что её запасов хватит всего на 3−4 дня. Местные жители выражают недовольство действиями властей Калифорнии, отмечая, что несколько месяцев назад произошло массовое сокращение сотрудников пожарной службы, а также возникли проблемы со страхованием домов. Кроме того, в пожарных гидрантах не оказалось воды.
Напомним, что 7 января в западной части Лос-Анджелеса разгорелся лесной пожар, который усилился из-за сильного ветра. Власти объявили обязательную эвакуацию для жителей района Пасифик-Палисейдс. К 8 января площадь возгорания увеличилась до 13,44 квадратных километра. По предварительным оценкам, ущерб от пожаров в Лос-Анджелесе составляет от 52 до 57 миллиардов долларов. Американские аналитики уже охарактеризовали эту катастрофу как самую разрушительную в истории Калифорнии.