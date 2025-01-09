11-летний школьник погиб упав со снегохода в Заларинском районе

Поездка на снегоходе обернулась трагедией для брата с сестрой из Заларинского района. Как сообщили в СУ СКР и прокуратуре региона, 8 января в девяти километрах от поселка Залари. Два подростка упали с движущегося снегохода, один из них погиб на месте.
— В результате падения 11-летний мальчик скончался на месте, его 13-летняя сестра была доставлена в медицинское учреждение и в настоящее время находится в реанимации, — поделились правоохранители.
Сейчас следователи завели уголовное дело по части 1 статьи 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности». Идут следственные действия. Также районной прокуратурой организована проверка и поставлено на контроль расследование дела.