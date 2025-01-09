11-летний школьник погиб упав со снегохода в Заларинском районе

Поездка на снегоходе обернулась трагедией для брата с сестрой из Заларинского района. Как сообщили в СУ СКР и прокуратуре региона, 8 января в девяти километрах от поселка Залари. Два подростка упали с движущегося снегохода, один из них погиб на месте.