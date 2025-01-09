21 января в Ростове проведут первое слушание по делу о теракте на Крымском мосту

21 января в Ростове-на-Дону приступят к рассмотрению дела восьми человек, подозреваемых в причастности к теракту на Крымском мосту в октябре 2022 года. Эту информацию подтвердили в пресс-службе Южного окружного военного суда.
— Заседание назначили на 10 часов 21 января. Процесс будет закрытым, — прокомментировали в судебной инстанции.
По версии следствия, первый заместитель председателя СБУ Василий Малюк и его неустановленные соучастники в 2022 году создали группу, в состав которой вовлекли других людей. В итоге было организовано изготовление взрывного устройства, замаскированного под груз полиэтиленовой строительной пленки.
Водитель, который не подозревал о планах экстремистов, завез груз на Крымский мост, после чего взрывное устройство привели в действие. В результате погибли водитель и еще четыре человека в легковом автомобиле поблизости.
Ранее сообщалось, что подозреваемым инкриминируют статьи о теракте, а также о незаконном приобретении и перевозке взрывных устройств. Кроме того, два человека ответят перед законом по статье о контрабанде взрывных устройств.