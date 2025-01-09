21 января в Ростове проведут первое слушание по делу о теракте на Крымском мосту

По версии следствия, первый заместитель председателя СБУ Василий Малюк и его неустановленные соучастники в 2022 году создали группу, в состав которой вовлекли других людей. В итоге было организовано изготовление взрывного устройства, замаскированного под груз полиэтиленовой строительной пленки.