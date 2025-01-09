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Режим ЧС ввели в Евпатории и Сакском районе Крыма

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 янв — РИА Новости Крым. Режим чрезвычайной ситуации муниципального характера ввели в Евпатории Сакском районе Крыма. Об этом сообщает республиканское МЧС.

Источник: РИА "Новости"

«8 января 2025 года на территории городского округа Евпатории и Сакского района были введены режимы чрезвычайной ситуации муниципального характера», — сказано в сообщении.

Работы по ликвидации последствий крушения танкеров в Керченском проливе в Крыму продолжаются. Мониторинг по выявлению новых мазутных пятен, а также очистка пляжей и акватории у побережья полуострова проводится в ежедневном режиме.

Танкеры «Волгонефть 212» и «Волгонефть 239» потерпели крушение в районе Керченского пролива во время шторма 15 декабря, были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб.

Порядка 2,4 тысячи тонн мазута попало в море после ЧП. Катастрофа стала первой в мире морской аварией с топочным мазутом, который тяжелее воды. В отличие от других нефтепродуктов, он не всплывает на поверхность, а уходит на дно и может подниматься при определенных температурных условиях.

экология