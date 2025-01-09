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Экс-директор «Нижегородэлектротранса» избежал заключения по делу о мошенничестве

Бывший руководитель муниципального предприятия «Нижегородэлектротранс» Максим Дранишников и руководитель Сервисно-ремонтная компаний Андрей Абрамов признаны виновными в мошенничестве, рассказали «Ъ-Приволжье» в Нижегородском райсуде.

Источник: Коммерсантъ

Дело поступило в суд в 2021 году. По версии следствия, они вывели из кассы «Нижегородэлектротранса» 32 млн руб., незаконно списав вагоноремонтный пресс. Уволившемуся в 2018 году Максиму Дранишникову инкриминировали еще и злоупотребление полномочиями, выразившееся в номинальной организации архива предприятия за 4 млн руб. Оба фигуранта вину не признавали.

Как уточнили в суде, Максиму Дранишникову назначили три года колонии-поселения, Андрею Абрамову — два года поселения. Но обоих освободили от отбытия наказания из-за истечения сроков давности.