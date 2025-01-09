Экс-директор «Нижегородэлектротранса» избежал заключения по делу о мошенничестве

Дело поступило в суд в 2021 году. По версии следствия, они вывели из кассы «Нижегородэлектротранса» 32 млн руб., незаконно списав вагоноремонтный пресс. Уволившемуся в 2018 году Максиму Дранишникову инкриминировали еще и злоупотребление полномочиями, выразившееся в номинальной организации архива предприятия за 4 млн руб. Оба фигуранта вину не признавали.