Пожар произошел в здании фонда «Выборгский рубеж» в Ленобласти

Пожар произошел рано утром 9 января. В данный момент возгорание уже ликвидировано. По данным издания, пострадавших нет.
Ранее «Ъ-СПб» писал, что пять припаркованных автомобилей обгорели при пожаре на Октябрьской набережной.
Пожар произошел в доме № 39 на проспекте Победы в Выборге, где располагается фонд помощи «Выборгский рубеж». Об этом сообщает 78.ru.
Пожар произошел рано утром 9 января. В данный момент возгорание уже ликвидировано. По данным издания, пострадавших нет.
Ранее «Ъ-СПб» писал, что пять припаркованных автомобилей обгорели при пожаре на Октябрьской набережной.