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Пожар произошел в здании фонда «Выборгский рубеж» в Ленобласти

Пожар произошел в доме № 39 на проспекте Победы в Выборге, где располагается фонд помощи «Выборгский рубеж». Об этом сообщает 78.ru.

Источник: РИА "Новости"

Пожар произошел рано утром 9 января. В данный момент возгорание уже ликвидировано. По данным издания, пострадавших нет.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что пять припаркованных автомобилей обгорели при пожаре на Октябрьской набережной.

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