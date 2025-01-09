Задержанный ФСБ с миллионами юрист настаивает в суде, что передал взятку в ФНС

«ТехноСтройГрупп-1» занимается строительством промышленных и гражданских объектов, в том числе особо опасных и технически сложных. Причастность сотрудников ФСБ России и ГРУ ГШ ВС России к противоправной деятельности не подтвердилась, рассказывали в ФСБ. А Осипов подпал под обвинения в мошенничестве. Далее Осипов пошел на сотрудничество со следствием и написал явку с повинной, где указал, что в еще одном случае получил от той же фирмы 12 млн руб. для передачи в ФНС, чтоб договориться о снижении официальной суммы налогов. Уголовное дело возбудили по статье «Мошенничество» — наказание по ней может быть меньше, чем за посредничество во взяточничестве. Но Осипов пытается доказать, что он не мошенник, а «честный коррупционер».