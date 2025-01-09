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Юноша пострадал при столкновении автобусов в Хабаровске

Авария произошла на Воронежской улице.

Источник: Комсомольская правда

Авария, в которой пострадал 17-летний подросток, произошла днем 9 января в Хабаровске. Столкнулись два маршрутных автобуса. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

Дорожно-транспортное происшествие случилось в районе дома № 38/2 на Воронежской улице. Столкнулись автобусы маршрутов №№ 24 и 115. Первый не выдержал безопасную дистанцию.

Во время аварии пострадал пассажир автобуса № 115. 17-летнего юношу доставили в медицинское учреждение для обследования. Пока об его состоянии ничего не сообщается.

«Уважаемые участники дорожного движения! Будьте внимательны на проезжей части, соблюдайте правила дорожного движения», — обратились к водителям сотрудники Госавтоинспекции Хабаровска.

Кроме того, в Хабаровске днем 9 января сбили 14-летнюю девочку, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.