Жители Иркутской области за время праздников отдали аферистам семь миллионов

Как итог, женщина лишилась свыше 3,7 миллиона рублей. А вот в Боханском районе на удочку попалась 10-летняя девочка. Она увидела в сети рекламу о розыгрыше онлайн-валюты в игре и решила попытать удачу. Далее она сообщила незнакомцам данные карты и коды из СМС. После чего со счета 53-летней женщины похитили более 245 тысяч рублей.