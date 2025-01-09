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Жители Иркутской области за время праздников отдали аферистам семь миллионов

В сети мошенников попались 10 сибиряков.

Источник: Комсомольская правда

За новогодние праздники 10 жителей Иркутской области пополнили счета аферистов суммарно почти на семь миллионов рублей. Как сообщили в ГУ МВД Иркутской области, двоих сибиряков обманули «инвесторы», а еще пятеро пытались купить несуществующий товар в интернете.

— Самую крупную сумму потеряла жительница Ангарска. На сайте она познакомилась с мужчиной, который предложил заработать на инвестициях. Собеседник разрекламировал подобный способ заработка как сверхвыгодный и предложил связаться с «менеджером» инвестиционной компании, — поделились в ведомстве.

Как итог, женщина лишилась свыше 3,7 миллиона рублей. А вот в Боханском районе на удочку попалась 10-летняя девочка. Она увидела в сети рекламу о розыгрыше онлайн-валюты в игре и решила попытать удачу. Далее она сообщила незнакомцам данные карты и коды из СМС. После чего со счета 53-летней женщины похитили более 245 тысяч рублей.

Аферисты обманули 49-летнюю сибирячку из Шелехова при попытке купить фанеру. От подобного способа обмана пострадало ещё четверо человек.