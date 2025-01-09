В центре Петербурга на девушку с крыши упала глыба льда

Петербурженка пострадала из-за падения на нее глыбы льда в центре города. Об этом рассказали в прокуратуре 9 января.
Отмечается, что инцидент произошел на улице Правды. Так, 26-летняя девушка шла вдоль дома, и в этот момент на голову ей свалился пласт снега, отмечает tg-канал «Mash на Мойке». Пострадавшей диагностировали сотрясение мозга и закрытую черепно-мозговую травму.
Кроме того, на Заусадебной улице в Приморском районе сосульки упали на 34-летнего мужчину. Ему тоже потребовалась помощь медиков.