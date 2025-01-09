Два грузовика с продуктами неизвестного происхождения остановили в Крыму

В Крыму остановили два грузовика с продуктами неизвестного происхождения. В машинах перевозили мясо птицы, икру и молочку, передает ИА SevastopolMedia со ссылкой на Азово-Черноморское межрегиональное управление Россельхознадзора.
Всего в ходе рейда по выявлению нарушений требований транспортировки продукции животного происхождения досмотрели 16 автомобилей. В 12 из них перевозили продукцию общим весом более 9 тонн.
Специалисты выявили двух нарушителей. В грузовиках находились продукты без ветеринарных сопроводительных документов. Одна машина транспортировала 65 кг куриных бёдер для шашлыка и 0,96 кг икры. Во второй находилась готовая молочная продукция (молоко — 20 кг, творог — 2,8 кг, сметана — более 6 кг). Позднее на всю вышеуказанную продукцию предоставили документы.
Собственникам груза объявили предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований закона. При повторных ситуациях продукция будет изъята и уничтожена.