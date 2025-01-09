Два грузовика с продуктами неизвестного происхождения остановили в Крыму

Специалисты выявили двух нарушителей. В грузовиках находились продукты без ветеринарных сопроводительных документов. Одна машина транспортировала 65 кг куриных бёдер для шашлыка и 0,96 кг икры. Во второй находилась готовая молочная продукция (молоко — 20 кг, творог — 2,8 кг, сметана — более 6 кг). Позднее на всю вышеуказанную продукцию предоставили документы.