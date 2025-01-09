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Под Волгоградом 19-летняя девушка утонула в реке, спасая собаку

В Волгоградской области выясняют обстоятельства гибели молодой девушки.

Источник: Комсомольская правда

Трагедия произошла в Урюпинском районе Волгоградской области. В реке Хопер нашли тело 19-летней девушки. По предварительной информации, несколько дней назад погибшая вышла прогуляться вместе со своей собакой. Овчарка была крупная, весила около тридцати килограммов. При этом сама девушка была очень хрупкой и худенькой.

Она привыкла наматывать поводок на руку. Возможно, пес рванул к реке, утащив за собой девушку. Лед под ней провалился, выбраться наружу она так и не смогла. Животному удалось выжить.

Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в региональном СУ СКР, обстоятельства трагедии выясняются, проводится проверка.

СК