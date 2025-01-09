Под Волгоградом 19-летняя девушка утонула в реке, спасая собаку

Трагедия произошла в Урюпинском районе Волгоградской области. В реке Хопер нашли тело 19-летней девушки. По предварительной информации, несколько дней назад погибшая вышла прогуляться вместе со своей собакой. Овчарка была крупная, весила около тридцати килограммов. При этом сама девушка была очень хрупкой и худенькой.