Школу в Шахтах затопила канализация: ситуация на контроле и. о. донского министра ЖКХ

Об этом сообщает исполняющий обязанности министра ЖКХ Ростовской области Сергей Орлов в своем телеграм-канале.
«Ситуация оказалась неоднозначной, поэтому пригласил на выездное совещание представителей администрации, директора Водоканала и директора школы», — уточняет Сергей Орлов.
Для понижения общего уровня коллектора уже установили гидравлическую насосную станцию. Она перекачает сточные воды.
Также Сергей Орлов поручил ГУП РО «Управление развития систем водоснабжения» приступить к замене аварийного участка до 12 января.