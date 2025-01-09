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Школу в Шахтах затопила канализация: ситуация на контроле и. о. донского министра ЖКХ

Ростовская область, 9 января 2025. DON24.RU. В районе школы № 35 поселка ХБК в Шахтах на самотечном коллекторе диаметром 500 мм и глубиной 8−9 м образовался перелом. Руководство образовательного учреждения написало о подтоплении территории канализационными стоками в социальных сетях.

Об этом сообщает исполняющий обязанности министра ЖКХ Ростовской области Сергей Орлов в своем телеграм-канале.

«Ситуация оказалась неоднозначной, поэтому пригласил на выездное совещание представителей администрации, директора Водоканала и директора школы», — уточняет Сергей Орлов.

Для понижения общего уровня коллектора уже установили гидравлическую насосную станцию. Она перекачает сточные воды.

Также Сергей Орлов поручил ГУП РО «Управление развития систем водоснабжения» приступить к замене аварийного участка до 12 января.

ЖКХ