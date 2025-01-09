Школу в Шахтах затопила канализация: ситуация на контроле и. о. донского министра ЖКХ

Ростовская область, 9 января 2025. DON24.RU. В районе школы № 35 поселка ХБК в Шахтах на самотечном коллекторе диаметром 500 мм и глубиной 8−9 м образовался перелом. Руководство образовательного учреждения написало о подтоплении территории канализационными стоками в социальных сетях.