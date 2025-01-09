В Пермском крае мужчина получил тяжелую травму при валке леса

Расследованием данного несчастного случая занимается краевая инспекция труда. Сейчас сформирована комиссия, которая установит все обстоятельства и причины произошедшего. При выявлении нарушений будут приняты меры административного характера, а материалы расследования направят в органы следствия для решения вопроса о привлечении виновных к уголовной ответственности.