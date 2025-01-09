В Пермском крае мужчина получил тяжелую травму при валке леса

В Юсьвинском округе мужчина получил тяжелую травму при валке леса. Несчастный случай произошел 24 декабря 2024 года на территории Пожвинского участкового лесничества.
Как рассказали в госинспекции труда в Пермском крае, при валке дерева на 31-летнего сотрудника ООО «Лесовод» упала тяжелая ветка и ударила его по голове. В результате чего работник получил повреждения здоровья тяжелой степени.
Расследованием данного несчастного случая занимается краевая инспекция труда. Сейчас сформирована комиссия, которая установит все обстоятельства и причины произошедшего. При выявлении нарушений будут приняты меры административного характера, а материалы расследования направят в органы следствия для решения вопроса о привлечении виновных к уголовной ответственности.