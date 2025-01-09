Из горящей коммунальной квартиры в Уфе спасли двоих человек

В Уфе на улице Рыбакова вспыхнула коммунальная квартира. Об этом сообщает МЧС по Башкирии.
Из горящего здания самостоятельно эвакуировались 10 человек, также пожарные вывели на улицу мужчину и женщину. Уфимец при пожаре получил ожоги, с которыми был доставлен в больницу, жизни спасенной женщине ничего не угрожало.
Причину пожара предстоит установить дознавателю МЧС России.
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