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Из горящей коммунальной квартиры в Уфе спасли двоих человек

В Уфе пожарные спасли двух человек при пожаре в коммунальной квартире.

Источник: Комсомольская правда

В Уфе на улице Рыбакова вспыхнула коммунальная квартира. Об этом сообщает МЧС по Башкирии.

Из горящего здания самостоятельно эвакуировались 10 человек, также пожарные вывели на улицу мужчину и женщину. Уфимец при пожаре получил ожоги, с которыми был доставлен в больницу, жизни спасенной женщине ничего не угрожало.

Причину пожара предстоит установить дознавателю МЧС России.

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