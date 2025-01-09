Силовики задержали москвича, который украл товары из магазина самообслуживания

— В ночное время злоумышленник со своей знакомой вскрыли дверь в магазин самообслуживания, вход в который осуществлялся для посетителей только посредством сканирования QR-кода в специальном приложении. Проникнув внутрь, правонарушители собрали интересующий их товар в сумки, после чего скрылись. Украденное они распродали прохожим, а вырученные деньги потратили, — рассказали в официальном Telegram-канале ведомства.
Задержанным оказался 29-летний мужчина. По факту произошедшего сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело. Подозреваемого отпустили под подписку о невыезде.
Ранее суд вынес приговор участникам организованной преступной группировки, которые своровали товары из четырех московских магазинов на сумму свыше 800 тысяч рублей. Мужчины устраивались в супермаркеты и разрешали знакомым девушкам воровать товары, пряча их в детской коляске.