Силовики задержали москвича, который украл товары из магазина самообслуживания

— В ночное время злоумышленник со своей знакомой вскрыли дверь в магазин самообслуживания, вход в который осуществлялся для посетителей только посредством сканирования QR-кода в специальном приложении. Проникнув внутрь, правонарушители собрали интересующий их товар в сумки, после чего скрылись. Украденное они распродали прохожим, а вырученные деньги потратили, — рассказали в официальном Telegram-канале ведомства.