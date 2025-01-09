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Силовики задержали москвича, который украл товары из магазина самообслуживания

Сотрудники правоохранительных органов задержали москвича, который подозревается в краже товаров из магазина самообслуживания в Подмосковье. По версии следствия, он проник в помещение, украл товары, а после продал их прохожим. Об этом в четверг, 9 января, сообщили в пресс-службе МВД России.

Источник: РИА "Новости"

— В ночное время злоумышленник со своей знакомой вскрыли дверь в магазин самообслуживания, вход в который осуществлялся для посетителей только посредством сканирования QR-кода в специальном приложении. Проникнув внутрь, правонарушители собрали интересующий их товар в сумки, после чего скрылись. Украденное они распродали прохожим, а вырученные деньги потратили, — рассказали в официальном Telegram-канале ведомства.

Задержанным оказался 29-летний мужчина. По факту произошедшего сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело. Подозреваемого отпустили под подписку о невыезде.

Ранее суд вынес приговор участникам организованной преступной группировки, которые своровали товары из четырех московских магазинов на сумму свыше 800 тысяч рублей. Мужчины устраивались в супермаркеты и разрешали знакомым девушкам воровать товары, пряча их в детской коляске.