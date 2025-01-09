Подросток лишился двух пальцев из-за взрыва петарды в Пермском крае

Подросток в Пермском крае лишился двух пальцев из-за взрыва петарды, сообщает краевая больница имени Вагнера в Березниках.
Как рассказывает медицинское учреждение, происшествие случилось в новогоднюю ночь. В хирургическое отделение больницы был доставлен несовершеннолетний молодой человек. Как оказалось, причиной госпитализации стала петарда, которая повредила руку ребёнка. Из-за взрыва подросток лишился пальцев.
«В новогоднюю ночь он был доставлен в детское хирургическое отделение. Врачи диагностировали взрывную травму кисти, травматическую ампутацию двух пальцев», — рассказывает березниковская больница.
В медучреждении уточнили, что после госпитализации ребёнку провели операцию и поместили его в стационар. Как стало известно perm.aif.ru, вернуть на место ампутированные взрывом пальцы не удалось. Сейчас состояние мальчика оценивается как удовлетворительное. Ранее сайт perm.aif.ru рассказывал, что за время новогодних каникул стало известно ещё о двух пострадавших из-за пиротехники жителях Пермского края. Среди них также оказался 10-месячный ребёнок.