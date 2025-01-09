В Сочи в руках 8-летнего мальчика взорвалась петарда, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
Установлено, что ребенок находился дома один, пока его мама была на работе. В этот момент он играл с петардой, которая воспламенилась и взорвалась в левой руке мальчика.
После ЧП ребенка доставили в больницу с травмами: контузия левого глаза, множественные ссадины лица и рваные раны левой кисти.
По факту случившегося сотрудники полиции проводят проверку.
Напомним, в Краснодаре в руках школьника взорвалась петарда. ЧП случилось около школы № 69 в микрорайоне Гидростроителей. Информация об этом появилась в социальных сетях. На лице пострадавшего есть небольшие ожоги, а также пострадали ресницы. К счастью, серьезных повреждений удалось избежать, сообщила мать мальчика.
Ранее мы писали, в Анапе подростки взорвали петардой парковую урну. Инцидент произошел в селе Суспех.