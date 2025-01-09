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В Сочи в руках 8-летнего мальчика взорвалась петарда

Петарда взорвалась в руках 8-лтенего мальчика.

В Сочи в руках 8-летнего мальчика взорвалась петарда, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Установлено, что ребенок находился дома один, пока его мама была на работе. В этот момент он играл с петардой, которая воспламенилась и взорвалась в левой руке мальчика.

После ЧП ребенка доставили в больницу с травмами: контузия левого глаза, множественные ссадины лица и рваные раны левой кисти.

По факту случившегося сотрудники полиции проводят проверку.

Напомним, в Краснодаре в руках школьника взорвалась петарда. ЧП случилось около школы № 69 в микрорайоне Гидростроителей. Информация об этом появилась в социальных сетях. На лице пострадавшего есть небольшие ожоги, а также пострадали ресницы. К счастью, серьезных повреждений удалось избежать, сообщила мать мальчика.

Ранее мы писали, в Анапе подростки взорвали петардой парковую урну. Инцидент произошел в селе Суспех.

несчастный случай