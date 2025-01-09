Более 60 тысяч человек пострадали от последствий землетрясения в Тибете

Землетрясение магнитудой 6,8 произошло во вторник в 9.05 по местному времени (4.05 мск) на территории уезда Тингри округа Шигадзе Тибетского автономного района, очаг землетрясения залегал на глубине 10 километров. В радиусе 20 километров от эпицентра расположены 3 поселка и 27 деревень, где проживают около 6,9 тысячи человек. По последним данным, распространенным агентством Синьхуа, в результате землетрясения погибли 126 человек и 188 получили ранения. Посольство РФ в Китае ранее сообщило, что информации о нахождении граждан РФ в зоне бедствия не поступало.