Telegram начал активно удовлетворять запросы США о данных пользователей

Сам основатель Telegram ранее заявил, что считает вопросы французских властей к нему удивительными с учётом мер, которые сервис предпринял для борьбы с угрозами на платформе. Он также заявил, что уже давно помог создать горячую линию между Telegram и властями Франции для борьбы с терроризмом в стране. Дуров отметил, что следует подавать в суд на сам сервис, а не преследовать его главу, если у какой-либо страны есть претензии к таким платформам, как Telegram.