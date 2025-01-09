Глава Темрюкского района рассказал о ежедневных выбросах мазута на берег

В Темрюкском районе новые выбросы нефтепродуктов на берег фиксируют ежедневно. При этом их объем небольшой, однако загрязненная территория достаточно протяженная.
Глава Темрюкского района Федор Бабенков сообщил, что пляжи убирают сотрудники администрации и другие бюджетники, казаки, спасатели и волонтеры. По официальным данным, на берегах работают более 250 человек и 4 погрузчика.
«Осложняется уборка погодными условиями, если в первой половине дня море, как правило, спокойное, то после обеда поднимается ветер и работать практически невозможно», — объяснил Федор Бабенков.
Напомним, экологическая катастрофа разразилась в Черном море с 15 декабря после крушения двух танкеров в Керченском проливе. Наиболее сильно пострадали берега Темрюкского района и Анапы. Сейчас мазут по воде обогнул уже весь южный берег Крыма. Сколько именно вылилось нефтепродуктов в воду, данные расходятся. Если изначально сообщалось о 40% перевозимого двумя судами топлива (это около 4 тысяч тонн), то затем Морспасслужба снизила цифру почти в два раза.