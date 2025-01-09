Глава Темрюкского района рассказал о ежедневных выбросах мазута на берег

Напомним, экологическая катастрофа разразилась в Черном море с 15 декабря после крушения двух танкеров в Керченском проливе. Наиболее сильно пострадали берега Темрюкского района и Анапы. Сейчас мазут по воде обогнул уже весь южный берег Крыма. Сколько именно вылилось нефтепродуктов в воду, данные расходятся. Если изначально сообщалось о 40% перевозимого двумя судами топлива (это около 4 тысяч тонн), то затем Морспасслужба снизила цифру почти в два раза.