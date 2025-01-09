В Омске иномарка влетела в автобус с пассажирами

Как сообщили в Госавтоинспекции по Омской области, 35-летняя женщина за рулем «Тойоты Витц» в районе дома № 18 на проспекте Карла Маркса во время поворота налево не уступила автобусу № 335, после чего ПАЗ наехал на опору электропередач.