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В Омске иномарка влетела в автобус с пассажирами

В результате столкновения автобус наехал на линию электропередач.

Источник: Комсомольская правда

Сегодня, 9 января, Омске на проспекте Карла Маркса иномарка столкнулась с пассажирским автобусом, в салоне которого находились 16 человек. Полицейские проводят проверку.

Как сообщили в Госавтоинспекции по Омской области, 35-летняя женщина за рулем «Тойоты Витц» в районе дома № 18 на проспекте Карла Маркса во время поворота налево не уступила автобусу № 335, после чего ПАЗ наехал на опору электропередач.

В салоне автобуса находились 16 человек. Трем из них понадобилась помощь врачей. Полицейские устанавливают причины и обстоятельства аварии.