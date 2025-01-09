Житель Хабаровского края лишился 1,3 миллиона рублей, пытаясь продлить сим-карту

В Вяземском районе полиция завела уголовное дело о мошенничестве. Местный житель рассказал, что ему поступил звонок от оператора сотовой связи и сообщил, что ему нужно продлить срок службы сим-карты. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

Чтобы совершить операцию, нужно было сказать несколько кодов из СМС-сообщений. Мужчина, не задумываясь, сделал всё, как ему говорили.