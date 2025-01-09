Житель Хабаровского края лишился 1,3 миллиона рублей, пытаясь продлить сим-карту

В Вяземском районе полиция завела уголовное дело о мошенничестве. Местный житель рассказал, что ему поступил звонок от оператора сотовой связи и сообщил, что ему нужно продлить срок службы сим-карты. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Чтобы совершить операцию, нужно было сказать несколько кодов из СМС-сообщений. Мужчина, не задумываясь, сделал всё, как ему говорили.
«После этого ему поступил ряд телефонных звонков от лжесотрудников банков и силовых структур. Все они сообщили, что для предотвращения противоправных действий необходимо заключить договор на покупку квартиры, снять свои сбережения и перевести наличные по указанным в договоре реквизитам», — рассказали в УМВД России по Хабаровскому краю.
Собеседники уверяли, что деньги обязательно вернутся. Поверив информации, мужчина всё выполнил и перевел 1,3 миллиона рублей личных сбережений на указанные реквизиты.
Заведено уголовное дело о мошенничестве. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет.