Ричмонд
-6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Житель Хабаровского края лишился 1,3 миллиона рублей, пытаясь продлить сим-карту

Он доверился словам мошенников.

Источник: Комсомольская правда

В Вяземском районе полиция завела уголовное дело о мошенничестве. Местный житель рассказал, что ему поступил звонок от оператора сотовой связи и сообщил, что ему нужно продлить срок службы сим-карты. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Чтобы совершить операцию, нужно было сказать несколько кодов из СМС-сообщений. Мужчина, не задумываясь, сделал всё, как ему говорили.

«После этого ему поступил ряд телефонных звонков от лжесотрудников банков и силовых структур. Все они сообщили, что для предотвращения противоправных действий необходимо заключить договор на покупку квартиры, снять свои сбережения и перевести наличные по указанным в договоре реквизитам», — рассказали в УМВД России по Хабаровскому краю.

Собеседники уверяли, что деньги обязательно вернутся. Поверив информации, мужчина всё выполнил и перевел 1,3 миллиона рублей личных сбережений на указанные реквизиты.

Заведено уголовное дело о мошенничестве. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет.