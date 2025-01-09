Поиски тигра в пригороде Владивостока продолжаются

«Сейчас на месте также дежурят круглосуточный пост сотрудников полиции. Сегодня в дневное время также проводили мониторинг обстановки, следов пребывания хищника также не обнаружено. Следы, которые были ночью, к сожалению, заметены снегом. Мы продолжаем мониторить обстановку в этом районе. Если нам позволит погода, попробуем поднять квадрокоптер с тепловизором. Пока сильный порывистый ветер не позволяет нам этого сделать», — рассказал заместитель министра лесного хозяйства, охраны окружающей среды, животного мира и природных ресурсов Приморского края Филипп Шутов.