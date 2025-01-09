Поиски тигра в пригороде Владивостока продолжаются

Граждан, проживающих в пригороде Владивостока, просят следовать советам специалистов охотнадзора в период поисков тигра, который был замечен неподалёку от базы отдыха «Лесная поляна».
Напомним, что 8 января поздним вечером был замечен тигр в пригороде Владивостока. Амурский хищник гулял по территории горнолыжной трассы базы отдыха «Лесная поляна». На место, где был хищник, оперативно прибыли сотрудники охотнадзора. Они осмотрели место, следы, кадры с видеонаблюдения, которые и запечатлели его.
В то же время сотрудники правоохранительных органов проводят беседы с гражданами и распространяют информационные материалы. Сообщая местных жителем о том, какие меры необходимо соблюдать, чтобы избежать конфликтных ситуаций с хищником.
«Сейчас на месте также дежурят круглосуточный пост сотрудников полиции. Сегодня в дневное время также проводили мониторинг обстановки, следов пребывания хищника также не обнаружено. Следы, которые были ночью, к сожалению, заметены снегом. Мы продолжаем мониторить обстановку в этом районе. Если нам позволит погода, попробуем поднять квадрокоптер с тепловизором. Пока сильный порывистый ветер не позволяет нам этого сделать», — рассказал заместитель министра лесного хозяйства, охраны окружающей среды, животного мира и природных ресурсов Приморского края Филипп Шутов.
Специалисты Минприроды призывают всех жителей пригорода Владивостока быть бдительными и соблюдать базовые правила безопасности. В частности, рекомендуется по возможности оставаться дома в тёмное время суток и не отпускать детей гулять одних.
Что касается домашних животных, таких как собаки или сельскохозяйственные животные, то их необходимо на ночь закрывать в специальных помещениях, например, в вольерах или сараях. Это связано с тем, что тигры рассматривают собак и других сельскохозяйственных животных как потенциальную добычу.
«Мы тщательно следим за всеми случаями, связанными с конфликтными тиграми. Сегодня в тёмное время суток был пойман полосатый хищник в районе села Филипповка, которое находится в Хасанском округе. Продолжается работа по поимке тигров в других районах края, в том числе в окрестностях посёлка Приморский», — прокомментировала пресс-служба Министерства лесного хозяйства, охраны окружающей среды, объектов животного мира и природных ресурсов Приморского края.