Частный дом выгорел в Каменске-Шахтинском, пострадали два человека

Пожар с двумя пострадавшими произошел в Ростовской области. Об этом сегодня, 9 января, рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по донскому региону.
Тушение велось в одном из частных домов на улице Горького в Каменске-Шахтинском. Предварительно, вспыхнули вещи, которые сушились около печи.
— Хозяева не смогли самостоятельно справиться с огнем. В итоге 92-летнюю женщину и ее 64-летнего сына госпитализировали с ожогами. На месте происшествия от МЧС работали 14 человек, использовалось четыре единицы техники. Всего выгорело 40 кв. метров, — рассказали в экстренном ведомстве.
Спасатели просят жителей Дона не оставлять печи без присмотра. Рядом с огнем нельзя сушить вещи, а также ставить топливо и другие горючие вещества.