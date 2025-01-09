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Частный дом выгорел в Каменске-Шахтинском, пострадали два человека

Пожилая женщина и мужчина попали в больницу после пожара в Каменске-Шахтинском.

Пожар с двумя пострадавшими произошел в Ростовской области. Об этом сегодня, 9 января, рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по донскому региону.

Тушение велось в одном из частных домов на улице Горького в Каменске-Шахтинском. Предварительно, вспыхнули вещи, которые сушились около печи.

— Хозяева не смогли самостоятельно справиться с огнем. В итоге 92-летнюю женщину и ее 64-летнего сына госпитализировали с ожогами. На месте происшествия от МЧС работали 14 человек, использовалось четыре единицы техники. Всего выгорело 40 кв. метров, — рассказали в экстренном ведомстве.

Спасатели просят жителей Дона не оставлять печи без присмотра. Рядом с огнем нельзя сушить вещи, а также ставить топливо и другие горючие вещества.