Частный дом выгорел в Каменске-Шахтинском, пострадали два человека

— Хозяева не смогли самостоятельно справиться с огнем. В итоге 92-летнюю женщину и ее 64-летнего сына госпитализировали с ожогами. На месте происшествия от МЧС работали 14 человек, использовалось четыре единицы техники. Всего выгорело 40 кв. метров, — рассказали в экстренном ведомстве.