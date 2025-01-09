Нетрезвый житель Лиды угнал легковушку у руководителя фирмы, в которой работает

Как рассказали в милиции, в дежурную часть ГАИ райцентра поступил звонок от гражданина, который сообщил, что по пр. Победы двигается легковушка Volvo, которая виляет по проезжей части, возможно, водитель пьян. Местонахождение транспортного средства было установлено. Водитель проигнорировал требования инспекторов об остановке и продолжил движение. Проезд легковушке был заблокирован.
Как оказалось, за рулем авто находится 33-летний мужчина с явными признаками алкогольного опьянения. Медосвидетельствование показало 2,85 промилле алкоголя в крови.
Установлено, что владелец легковушки оставил ее на территории своей фирмы, а сам уехал на отдых. Подозреваемый, который является работником этой организации, знал, где хранятся ключи от машины и взял их без ведома хозяина. Сначала он хотел якобы прогреть авто, но позже принял решение прокатиться по городу.
В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Угон», а также составлено шесть административных протоколов по линии ГАИ.