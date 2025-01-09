Нетрезвый житель Лиды угнал легковушку у руководителя фирмы, в которой работает

Установлено, что владелец легковушки оставил ее на территории своей фирмы, а сам уехал на отдых. Подозреваемый, который является работником этой организации, знал, где хранятся ключи от машины и взял их без ведома хозяина. Сначала он хотел якобы прогреть авто, но позже принял решение прокатиться по городу.