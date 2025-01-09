Суд продлил домашний арест супруге экс-мэра Сочи до февраля

Янина Копайгородская находится под домашним арестом с 13 ноября. Ей вменяют ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата). Следствие полагает, что она вместе с супругом причастна к растрате муниципальных земель на сумму 3,7 млн руб. Оба фигуранта отвергают обвинения, утверждая, что участок планировалось передать донецкому благотворительному фонду «Мир детства».
Экс-градоначальник Сочи Алексей Копайгородский был арестован 25 сентября.
Ранее следственный департамент МВД отклонил ходатайство защиты о разрешении Янине Копайгородской посещать церковные службы. Адвокат супруги экс-мэра считает принятое решение нарушением права на свободу вероисповедания, гарантированного Конституцией РФ.